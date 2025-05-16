На Прикарпатті ДБР затримало високопосадовця, який торгував секретною інформацією

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківщини. Посадовець продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що за гроші він перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на виїзд за кордон та іншу закриту інформацію. Для цього використовував персональний ключ доступу до реєстрів.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Прикарпатті жінка втратила 230 тис. грн через фальшиве посилання.