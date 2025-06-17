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17 червня 2025, 01:55

Небезпечний "врожай": жителька Прикарпаття ховала АК-47 на городі

17 червня 2025, 01:55
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Фото: Нацполіція
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На Прикарпатті правоохоронці провели перевірки й знайшли зброю в місцевого населення. Зокрема, одна жінка мала схованку прямо на городі

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На Прикарпатті провели понад 50 обшуків у різних районах. Правоохоронці вилучили в місцевих жителів автоматичну зброю, пістолети, мисливську рушницю, бойові гранати, набої різного калібру, а також вибухову речовину.

В 30-річного місцевого жителя знайшли короткоствольну вогнепальну зброю. В іншої місцевої жительки знайшли АК- 74 та два магазини, споряджені 60 набоями. Це все вона закопала на городі.

За результатами проведених експертиз слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тепер їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині викрили чоловіка, який намагався продати бойову зброю. Зокрема, це були гранати та гранатомет. Суд визнав його винним та приговорив до ув'язнення.

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