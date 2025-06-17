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17 червня 2025, 08:28

На Івано-Франківщині діяла банда, яка "кошмарила" людей і продавала наркотики

17 червня 2025, 08:28
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фото: Національна поліція
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У ході масштабної спецоперації правоохоронці Івано-Франківщини затримали небезпечну злочинну групу, яка займалась збутом психотропних речовин, вимаганням грошей та незаконним позбавленням волі громадянина під час дії воєнного стану

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ініціатором злочинної діяльності був 35-річний мешканець Калуша — раніше судимий за майнові злочини та впливовий у кримінальному середовищі.

Попри перебування під заставою, він створив злочинну організацію та залучив до неї ще чотирьох спільників. Група займалась розповсюдженням психотропної речовини Альфа-PVP у Калуші та по області шляхом "закладок" і продажу з рук в руки.

Крім наркоторгівлі, фігуранти причетні до вимагання неіснуючих боргів. Один із потерпілих, після відмови від сплати, зазнав фізичного насильства, був незаконно позбавлений волі й утримувався в квартирі.

Під час спецоперації правоохоронці провели 13 обшуків. У ході яких вилучили близько 130 грамів психотропу, мобільні телефони, банківські картки, ваги, пристрої для вживання наркотиків, чорнові записи, кастет та інші докази.

Загальна вартість вилученого за цінами"чорного" ринку — близько 100 тисяч гривень.

Усіх п'ятьох фігурантів затримано. Їм уже повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 307 — незаконний збут наркотичних речовин,
  • ч. 4 ст. 189 — вимагання,
  • ч. 3 ст. 146 — незаконне позбавлення волі.

Суд обрав усім запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, в місті Умань Черкаської області правоохоронці затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у розповсюдженні наркотиків і незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

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