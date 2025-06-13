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13 червня 2025, 12:02

На Франківщині туристка заблукала в горах

13 червня 2025, 12:02
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фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
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Вчора, 12 червня, жителька Дніпропетровщини заблукала на Кривопільському перевалі під час мандрівки в горах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області.

Гірські рятувальники оперативно дісталися до заблукалої мандрівниці та транспортували її до автомобіля "швидкої".

"Туристи! Будьте обережні під час мандрівок. Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей додаток призначений для комунікації туристів із рятувальною службою.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті відшукали туристів, які заблукали в горах.

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горы рятувальники ДСНС Івано-Франківська область порятунок турист
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