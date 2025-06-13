На Франківщині туристка заблукала в горах
Вчора, 12 червня, жителька Дніпропетровщини заблукала на Кривопільському перевалі під час мандрівки в горах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області.
Гірські рятувальники оперативно дісталися до заблукалої мандрівниці та транспортували її до автомобіля "швидкої".
"Туристи! Будьте обережні під час мандрівок. Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей додаток призначений для комунікації туристів із рятувальною службою.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті відшукали туристів, які заблукали в горах.
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