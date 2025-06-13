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13 июня 2025, 12:02

На Франковщине туристка заблудилась в горах

13 июня 2025, 12:02
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фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
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Вчера, 12 июня, жительница Днепропетровщины заблудилась на Кривопольском перевале во время путешествия в горах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Горные спасатели оперативно добрались к заблудшей путешественнице и транспортировали ее в автомобиль "скорой".

"Туристы! Будьте осторожны во время путешествий. Отправляясь в горы, следите за обновлением прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах", – говорится в сообщении.

Данное приложение предназначено для коммуникации туристов со спасательной службой.

Напомним, ранее на Закарпатье нашли туристов, заблудившихся в горах.

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горы спасатели ГСЧС Ивано-Франковская область спасение турист
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