На Франковщине туристка заблудилась в горах

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Вчера, 12 июня, жительница Днепропетровщины заблудилась на Кривопольском перевале во время путешествия в горах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Горные спасатели оперативно добрались к заблудшей путешественнице и транспортировали ее в автомобиль "скорой".

"Туристы! Будьте осторожны во время путешествий. Отправляясь в горы, следите за обновлением прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах", – говорится в сообщении.

Данное приложение предназначено для коммуникации туристов со спасательной службой.