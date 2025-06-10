Фото: Нацполиция

В Прикарпатье 50-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она доверилась подозрительному звонку якобы из банка

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

50-летняя жительница Коломыйского района стала жертвой мошенников. Ей позвонил по телефону незнакомец, и представился представителем банка. Женщина доверилась ему и выполнила все его "просьбы". В результате она потеряла 72 тысяч гривен. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полицейские предостерегают граждан от мошеннических схем и призывают быть особенно внимательными во время телефонных разговоров по банковским операциям. Помните: именно доверие позволяет аферистам реализовать свои схемы", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее на Полтавщине женщину обманули аферисты. В интернете она обнаружила объявление о работе. Со временем мошенники уговорили ее сделать "инвестицию", и она потеряла более 200 тысяч гривен.