На Прикарпатье пьяный водитель влетел в отбойник: погиб ребенок

фото: Национальная полиция

В селе Ямница Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в отбойник

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 8 июня.

По данным правоохранителей, за рулем автомобиля Opel Vectra находился 36-летний житель Ямницкого общества. Предварительно установлено, что он не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, потерял контроль над автомобилем и допустил столкновение с отбойником.

На месте аварии погибла пассажирка – девятилетняя девочка. Еще двое детей – 2012 и 2015 годов рождения – и 40-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Полицейские установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор показал 2,08 промилле. Его задержали.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на днях в Винницкой области в ДТП погиб 18-летний парень.