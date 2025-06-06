На Прикарпатті колишній начальник ДСНС організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Національної поліції повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Він організував незаконну вирубку лісу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад 100 підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень. Роботи проводилися на земельній ділянці площею понад 112 га.

"Ця територія належить до об’єктів природно-заповідного фонду — загальнозоологічного заказника "Чорний ліс". Через дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 млн 300 тис. грн", - повідомили у відомстві.

За скоєне колишньому посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Прикарпатті зловмисники вирубали понад 1,7 тисячі дерев на 257 мільйонів гривень.