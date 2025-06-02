12:55  02 червня
У Рівному жінка на ходунках з’їхала у водойму: вона загинула
11:11  02 червня
У Києві під час руху загорілась маршрутка: моторошні кадри
09:39  02 червня
В Україні 2 червня – мінлива хмарність, місцями дощі та грози
UA | RU
UA | RU
02 червня 2025, 11:14

На Прикарпатті викрито посадовця ТЦК, який фальсифікував дані про мобілізованих

02 червня 2025, 11:14
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані.

Наразі відомо про 17 осіб, яких фігурант незаконно "мобілізував".

Нагадаємо, на Прикарпатті на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР Прикарпаття Івано-Франківська область ТЦК
На Прикарпатті розшукали туристів, які заблукали під час походу до озера Несамовите
29 травня 2025, 16:02
На Прикарпатті підлітки викинули кота з третього поверху
28 травня 2025, 13:57
Прикарпатець переказав понад 53 тисячі за неіснуючий автомобіль
28 травня 2025, 09:48
Всі новини »
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
Заступник керівника Полтавського тролейбусного депо попався на "відкаті"
02 червня 2025, 14:58
Подарували на день народження: нетверезий киянин гуляв містом із боєприпасами
02 червня 2025, 14:27
На Житомирщині чоловік "задув" газом прикордонника, намагаючись втекти до Білорусі
02 червня 2025, 14:05
Ранковий обстріл Сум: поранено двох жінок, пошкоджені промислові об'єкти та житло
02 червня 2025, 13:50
На Тернопільщині 70-річний чоловік загинув після падіння з велосипеда
02 червня 2025, 13:32
Спецоперація СБУ в тилу РФ: усі подробиці від Малюка
02 червня 2025, 13:17
На Тернопільщині у комендантську годину поліцейські зупинили водійку Citroёn з підробленими документами
02 червня 2025, 13:04
У Рівному жінка на ходунках з’їхала у водойму: вона загинула
02 червня 2025, 12:55
Ще один нардеп покинув фракцію "Слуга народу"
02 червня 2025, 12:51
У Луцьку в ДТП загинуло подружжя: травмовано двоє дітей
02 червня 2025, 12:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »