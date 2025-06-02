На Прикарпатті викрито посадовця ТЦК, який фальсифікував дані про мобілізованих

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані.

Наразі відомо про 17 осіб, яких фігурант незаконно "мобілізував".

Нагадаємо, на Прикарпатті на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК.