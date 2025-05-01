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01 травня 2025, 11:25

На Прикарпатті зловмисники вирубали понад 1,7 тисячі дерев на 257 мільйонів гривень

01 травня 2025, 11:25
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії із Службою безпеки Україна завершили досудове розслідування щодо злочинної групи, до якої входили посадовці Кутського лісового господарства Івано-Франківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, організував схему директор лісгоспу. До протиправної діяльності він залучив начальника та інженера одного з відділів підприємства, а також голову ліквідаційної комісії. Фігуранти незаконно видавали лісорубні квитки для проведення вибіркових рубок на території Національного природного парку "Гуцульщина" – нібито з метою "оздоровлення" та "формування" лісів.

У результаті з березня 2022 по березень 2023 року незаконно вирубано понад 1,7 тисячі дерев різних порід. За висновками експертизи, екологічні збитки перевищують 257 мільйонів гривень.

Чотирьом фігурантам інкримінують перевищення службових повноважень та незаконну порубку і збут лісу, вчинені у складі організованої злочинної групи (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті лісник зі спільником за 5000 доларів планували переправляти чоловіків за кордон.

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ДБР Прикарпаття Івано-Франківська область вирубка дерев
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