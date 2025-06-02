Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили зловмисників, які займались незаконним переправленням військовозобов'язаних громадян за кордон. Для цього вони фіктивно працевлаштовували їх водіями

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Протягом 2022-2023 років зловмисники переправили за кордон щонайменше 126 осіб. Відомо, що до схеми була причетна 21 людина.

Учасники групи шукали військовозобов'язаних, які не могли виїхати за кордон. За грошову винагороду вони фіктивно працевлаштовували "клієнтів" як водіїв у фізичних осіб підприємців.

Поліцейські провели 24 санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхньому автотранспорті на території Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей та в місті Києві.

Зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили чоловіка, який продавав фіктивні документи про працевлаштування водієм гуманітарної допомоги. За цю "послугу" він просив 4 500 доларів.