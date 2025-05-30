Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 26-річного жителя Львова. Він пообіцяв організувати для чоловіка призовного віку виготовлення документів про працевлаштування на посаді водія до компанії, яка займається перевезенням гуманітарної допомоги, з внесенням даних до інформаційної системи. Послуга коштувала 4 500 доларів.

Таким чином, військовозобов'язаний був би "другим водієм", і міг би виїхати за кордон. Організатору схеми повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали організатора схеми незаконного переправлення через кордон. Відомо, що зловмисник планував допомогти "клієнту" потрапити до Румунії. "Послуга" коштувала 9 тисяч доларів.