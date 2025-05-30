15:59  30 травня
На Полтавщині внаслідок вибуху гранати в авто загинув військовослужбовець
16:59  30 травня
В Україні більше не продовжуватимуть терміни проходження ВЛК для обмежено придатних
19:11  30 травня
В Україні різко зросла смертність серед цивільних
UA | RU
UA | RU
30 травня 2025, 17:50

У Львові затримали організатора схеми для "подорожів" ухилянтів

30 травня 2025, 17:50
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Львові правоохоронці викрили організатора схеми незаконного перетину кордону. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 26-річного жителя Львова. Він пообіцяв організувати для чоловіка призовного віку виготовлення документів про працевлаштування на посаді водія до компанії, яка займається перевезенням гуманітарної допомоги, з внесенням даних до інформаційної системи. Послуга коштувала 4 500 доларів.

Таким чином, військовозобов'язаний був би "другим водієм", і міг би виїхати за кордон. Організатору схеми повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали організатора схеми незаконного переправлення через кордон. Відомо, що зловмисник планував допомогти "клієнту" потрапити до Румунії. "Послуга" коштувала 9 тисяч доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації
13 тисяч доларів за маршрут: на Львівщині затримали організатора незаконних мандрівок для ухилянтів
27 травня 2025, 02:20
1,5 тисячі доларів за плавання у Тисі: на Закарпатті судили чоловіка, який продавав "мандрівки" за кордон
22 травня 2025, 19:13
У Києві керівник благодійної організації влаштував "бізнес" на ухилянтах
16 травня 2025, 23:45
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Російські військові атакували дронами Херсон, є поранені
30 травня 2025, 19:49
На Полтавщині в ставку знайшли тіло людини
30 травня 2025, 19:45
На Сумщині евакуювали понад 500 людей
30 травня 2025, 19:41
Експерт попередив українців про можливі відключення світла влітку
30 травня 2025, 19:25
В Україні різко зросла смертність серед цивільних
30 травня 2025, 19:11
Окупанти атакували з дрона цивільний автомобіль на Херсонщині
30 травня 2025, 18:43
Синоптики розповіли, яка погода буде на вихідних
30 травня 2025, 18:33
У Львові презентували оновлений проєкт Меморіального комплексу для військових поховань
30 травня 2025, 17:52
Відрізали голову і руки: у Києві засудили чоловіків, які викрали і вбили батька боржника
30 травня 2025, 17:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »