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02 июня 2025, 11:14

На Прикарпатье разоблачен чиновник ТЦК, фальсифицировавший данные о мобилизованных

02 июня 2025, 11:14
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении одному из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, который вносил ложную информацию в систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что должностное лицо с помощью своего криптографического ключа несанкционированно меняло сведения в карточках военнообязанных: оформляло их якобы привлечение к войску, снимало с учета и выдавало направление в три разных воинских частей. При этом точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы.

Пока известно о 17 человек, которых фигурант незаконно "мобилизовал".

Напомним, в Прикарпатье на 180 000 грн оштрафовали мужчину, который избил работника ТЦК.

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