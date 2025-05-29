На Прикарпатті розшукали туристів, які заблукали під час походу до озера Несамовите
Ввечері 28 травня рятувальники отримали повідомлення про те, що двоє туристів заблукали дорогою до озера Несамовите поблизу гори Говерла. Вони потребували допомоги
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники встановили зв’язок із заблукалими. Вони розшукали туристів 20 та 23 років, жителів Коломийського району, та супроводили їх до бази "Заросляк".
Медичної допомоги хлопці не потребували.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у горах на Франківщині помер 34-річний чоловік. Тіло загиблого виявив турист неподалік вершини гори Піп Іван.
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