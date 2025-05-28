Прикарпатець переказав понад 53 тисячі за неіснуючий автомобіль

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Мешканець Івано-Франківської області став жертвою шахрая, коли намагався придбати транспортний засіб через інтернет

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 58-річний мешканець Калуського району знайшов оголошення про продаж автомобіля на популярній онлайн-платформі.

Авто пропонували за досить вигідною ціною. Продавець вийшов на зв'язок, надав фото та відео машини, запевнив, що технічний стан – відмінний, але повідомив, що автомобіль перебуває за кордоном.

Аферист пообіцяв доставити авто "під ключ" – з усіма необхідними документами та розмитненням. Проте спочатку він вимагав передоплату за доставку, потім – кошти на розмитнення, оформлення та інші "необхідні" послуги. Довіряючи обіцянкам, потерпілий надсилав гроші. У результаті чоловік перерахував псевдопродавцю понад 53 тисячі гривень.

Щойно кошти надійшли на рахунок афериста, зв'язок обірвався. Транспортний засіб потерпілий так і не отримав.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Поліцейські наголошують, не довіряйте незнайомцям в інтернеті, особливо коли потрібно вкладати значні суми коштів. Перевіряйте інформацію, не переказуйте гроші наперед, зустрічайтеся особисто та користуйтеся офіційними сервісами з гарантіями безпечних угод.

Нагадаємо, на Буковині неповнолітня організувала фейковий онлайн-магазин.

Раніше харківські правоохоронці викрили чоловіка, який продавав неіснуючий товар в інтернеті. Він ошукав людей на 1,2 млн грн.