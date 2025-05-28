На Прикарпатті підлітки викинули кота з третього поверху

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Подія сталася у Калуші. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють учасників інциденту

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Підлітки викинули кота з третього поверху. Один з хлопців знімав це на відео, згодом запис з’явився у телеграм-каналах.

Під час моніторингу соцмереж відео помітили поліцейські та розпочали перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною.

Наразі в поліції встановлюють підлітків, які знущалися з кота, перевіряють обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій неповнолітніх.

Нагадаємо, на Харківщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох собак.