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28 мая 2025, 09:48

Прикарпатец перевел более 53 тысяч за несуществующий автомобиль

28 мая 2025, 09:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Житель Ивано-Франковской области стал жертвой мошенника, когда пытался приобрести транспортное средство через интернет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 58-летний житель Калушского района обнаружил объявление о продаже автомобиля на популярной онлайн-платформе.

Автомобили предлагали по довольно выгодной цене. Продавец вышел на связь, предоставил фото и видео машины, заверил, что техническое состояние – отличное, но сообщил, что автомобиль находится за границей.

Аферист пообещал доставить авто "под ключ" – со всеми необходимыми документами и растаможкой. Однако сначала он требовал предоплату за доставку, затем средства на растаможку, оформление и другие "необходимые" услуги. Доверяя обещаниям, потерпевший присылал деньги. В результате мужчина перечислил псевдопродавцу более 53 тысяч гривен.

Как только средства поступили на счет афериста, связь оборвалась. Транспортное средство потерпевший так и не получил.

Следователи полиции начали уголовное производство.

Полицейские отмечают, не доверяйте незнакомцам в интернете, особенно когда нужно вкладывать значительные суммы средств. Проверяйте информацию, не переводите деньги вперед, встречайтесь лично и пользуйтесь официальными сервисами с гарантиями безопасных сделок.

Напомним, на Буковине несовершеннолетняя организовала фейковый онлайн-магазин.

Ранее харьковские правоохранители разоблачили мужчину, продававшего несуществующий товар в интернете. Он обманул людей на 1,2 млн. грн.

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