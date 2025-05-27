Суддя із Кропивницького може сісти на 3 роки за шахрайство

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із поліцейськими завершили досудове розслідування щодо судді одного з районних судів Кропивницького, якого викрили на шахрайстві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Суддя запевнив знайомого комерсанта, що має дружні зв’язки зі своїм колегою з місцевого окружного адміністративного суду і може домовитись щодо позитивного рішення за його справою. Свої "послуги" він оцінив у 2000 доларів США.

Насправді суддя-зловмисник не домовлявся зі колегою із окружного адмінсуду, а просто дочекавшись позитивного рішення попросив заплатити "за послугу".

Корупціонера затримали на "гарячому" під час отримання всієї суми.

Суддю обвинувачують у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 КК України) і тепер йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть працівників банку, які викрали майже 10 млн грн з рахунків клієнтів.