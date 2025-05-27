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На Прикарпатті перед судом постане чоловік, який незаконно вирубував дерева. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Івано-Франківська прокуратура, передає RegioNews.

Жителя Верховинщини будуть судити за незаконну порубку ялин. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт. Чоловіку загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі.

Навесні 2025 року він без жодних документів нищив дерева на території Верховинського районного лісгоспу. Бензопилою він зрізав сім ялин на суму понад 90 тисяч гривень. Прокурори пред'явили чоловіку позовну заяву для стягнення цих коштів.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть лісників, які зрубали дерев на понад 12 мільйонів гривень. Організував "роботу" керівник Брустурянського лісгоспу, який залучив ще трьох своїх підлеглих.