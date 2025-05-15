У Тернополі чоловік може сісти до в’язниці за те, що вирубав 2 дерева у парку

фото: Національна поліція

Поліцейські виявили факт незаконної порубки дерев у Парку Здоров’я, який належить до природно-заповідного фонду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Порушником виявився 54-річний житель Тернополя. Правоохоронці встановили, що чоловік, використовуючи пилу, здійснив самовільну вирубку дерев порід клен та сосна.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Тернополянину загрожує від трьох років до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителю Тернопільщини загрожує до 4 років позбавлення волі за підкуп поліцейського.