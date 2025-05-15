У Тернополі чоловік може сісти до в’язниці за те, що вирубав 2 дерева у парку
Поліцейські виявили факт незаконної порубки дерев у Парку Здоров’я, який належить до природно-заповідного фонду
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Порушником виявився 54-річний житель Тернополя. Правоохоронці встановили, що чоловік, використовуючи пилу, здійснив самовільну вирубку дерев порід клен та сосна.
За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Тернополянину загрожує від трьох років до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, жителю Тернопільщини загрожує до 4 років позбавлення волі за підкуп поліцейського.
У Тернополі няня ображала 2-річну дитину: що їй загрожуєВсі новини »
12 травня 2025, 15:56На Тернопільщині затримали зловмисника, який за 12,6 тис. доларів організував незаконне переправлення чоловіків за кордон
12 травня 2025, 15:38На Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка торгувала автомобілями для ЗСУ
12 травня 2025, 14:49
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Поліція перевіряє заяви про булінг і побори в одеському ліцеї
15 травня 2025, 14:12Українців може залишитися менше 10 мільйонів
15 травня 2025, 13:51Трагедія на Рівненщині: відомо, що призвело до самогубства школярки
15 травня 2025, 13:38Синоптик дала прогноз на 16 травня: де буде найтепліше
15 травня 2025, 13:17Володимир Зеленський уже прибув до Туреччини
15 травня 2025, 13:04На Харківщині через російські обстріли закрили лікарню
15 травня 2025, 12:59У ДТП на Тернопільщині травмувався неповнолітній мотоцикліст
15 травня 2025, 12:56Смертельна ДТП на Волині: один загиблий, один травмований
15 травня 2025, 12:44Росіяни обстріляли із артилерії Запорізьку область, зруйновані будинки
15 травня 2025, 12:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв