На Дніпропетровщині викрили "чорних" лісорубів
Житель Дніпропетровщині зробив "бізнес" на незаконній вирубці дерев. До роботи він долучив сина та знайомих
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили групу лісорубів. Житель Кривого Рогу організував проведення незаконних порубок дерев у лісових насадженнях на території Дніпропетровської й Миколаївської областей. До "роботи" він залучив свого сина та знайомих.
Зловмисники спилювали дуби, акації, ясені. Потім вони вивозили це, розпилювали на бруси та продавали. Довкіллю завдано понад 2 мільйони гривень збитків.
Нагадаємо, раніше викрили зловмисників, які в Карпатах вирубали дерев на понад 35 мільйонів гривень. Потім вони продавали деревину за готівку.
На Київщині екс-чиновник заробляв на незаконній вирубці деревВсі новини »
06 травня 2025, 23:15На Прикарпатті зловмисники вирубали понад 1,7 тисячі дерев на 257 мільйонів гривень
01 травня 2025, 11:25Житель Харківщини може сісти на 3 роки за незаконно спиляні 16 дерев
28 квітня 2025, 16:40
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
ТЦК опустили в колодязь жінку, яка захищала чоловіка: росіяни запустили новий фейк
08 травня 2025, 22:45На Львівщині перекинулось авто: постраждали іноземки
08 травня 2025, 22:23На Херсонщині росіяни атакували дроном цивільного
08 травня 2025, 22:05На Вінниччині затримали іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу
08 травня 2025, 21:21На Волині відкрили сучасний прикордонний підрозділ зі спортмайданчиком і зонами відпочинку
08 травня 2025, 20:41Державна екологічна інспекція виявила десятки порушень у торгівлі пальним на Поліссі
08 травня 2025, 20:28У Дніпрі хлопчик "замінував" школу заради жарту
08 травня 2025, 20:25У сім'ї ексначальника Харківського ТЦК знайшли елітні авто на 5 млн грн: що з ними буде
08 травня 2025, 20:05Понівечені житлові будинки: росіяни обстріляли Дніпропетровщину артилерією та дронами
08 травня 2025, 19:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі блоги »