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Житель Дніпропетровщині зробив "бізнес" на незаконній вирубці дерев. До роботи він долучив сина та знайомих

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили групу лісорубів. Житель Кривого Рогу організував проведення незаконних порубок дерев у лісових насадженнях на території Дніпропетровської й Миколаївської областей. До "роботи" він залучив свого сина та знайомих.

Зловмисники спилювали дуби, акації, ясені. Потім вони вивозили це, розпилювали на бруси та продавали. Довкіллю завдано понад 2 мільйони гривень збитків.

Нагадаємо, раніше викрили зловмисників, які в Карпатах вирубали дерев на понад 35 мільйонів гривень. Потім вони продавали деревину за готівку.