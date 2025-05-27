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27 мая 2025, 22:10

На Прикарпатье мужчина может оказаться за решеткой через деревья

27 мая 2025, 22:10
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Иллюстративное фото
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На Прикарпатье перед судом предстанет мужчина, незаконно вырубавший деревья. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает Ивано-Франковская прокуратура, передает RegioNews.

Жителя Верховинщины будут судить за незаконную порубку елей. Правоохранители направили в суд обвинительный акт. Мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Весной 2025 года он без всяких документов уничтожал деревья на территории Верховинского районного лесхоза. Бензопилой он срезал семь елей на сумму более 90 тысяч гривен. Прокуроры предъявили мужчине исковое заявление по взысканию этих средств.

Напомним, в Закарпатье будут судить лесников, которые срубили деревьев более чем на 12 миллионов гривен. Организовал "работу" руководитель Брустурянского лесхоза, привлекший еще троих своих подчиненных.

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