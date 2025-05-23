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У горах на Франківщині помер молодий чоловік
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23 травня 2025, 08:00

У горах на Франківщині помер молодий чоловік

23 травня 2025, 08:00
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фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
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Про трагічний випадок стало відомо 21 травня. Тіло чоловіка виявили неподалік вершини гори Піп Іван

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

Турист повідомив рятувальникам, що неподалік вершини гори Піп Іван помітив тіло людини без ознак життя.

Наступного дня, 22 травня, рятувальники спільно з працівниками поліції транспортували тіло чоловіка 1991 року народження з важкодоступної гірської місцевості до найближчого населеного пункту.

Загиблим виявився мешканець Львівської області.

"Наразі всі обставини з’ясовують правоохоронні органи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня у горах на Закарпатті загинув 60-річний киянин, який зірвався зі снігового карнизу.

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смерть горы рятувальники ДСНС трагедія Івано-Франківська область гора Піп Іван туристичний маршрут
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