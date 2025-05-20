фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

До складу туристичної групи входили шестеро мандрівників із різних областей України. Під час проходження маршруту схилами гори Другий Жандарм у масиві Свидовець, за складних погодних умов та туману, один із туристів зірвався зі снігового карнизу. Від отриманих травм чоловік, 60-річний киянин, загинув на місці.

Спуститися до загиблого туристи не могли через обледенілі схили, тож чекали на прибуття рятувального підрозділу.

З часом до тіла чоловіка дісталися фахівці двох пошуково-рятувальних відділень, які транспортували туриста до найближчого населеного пункту, де передали правоохоронцям.

Зазначається, що решта туристичої групи вирішили не продовжувати туристичну подорож, тож рятувальники супроводили їх до полонини Драгобрат.

Нагадаємо, раніше рятувальники допомогли туристу, який під час підйому на Говерлу через несприятливі погодні умови та виснаження не зміг продовжити шлях самотужки.