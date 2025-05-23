В горах на Франковщине скончался молодой мужчина
О трагическом случае стало известно 21 мая. Тело мужчины обнаружили неподалеку от вершины горы Поп Иван
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Турист сообщил спасателям, что недалеко от вершины горы Пип Иван заметил тело человека без признаков жизни.
На следующий день, 22 мая, спасатели совместно с сотрудниками полиции транспортировали тело мужчины 1991 года рождения из труднодоступной горной местности в ближайший населенный пункт.
Погибшим оказался житель Львовской области.
"В настоящее время все обстоятельства выясняют правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Напомним, 18 мая в горах на Закарпатье погиб 60-летний киевлянин, сорвавшийся со снежного карниза.
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