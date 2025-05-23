В горах на Франковщине скончался молодой мужчина

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

О трагическом случае стало известно 21 мая. Тело мужчины обнаружили неподалеку от вершины горы Поп Иван

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Турист сообщил спасателям, что недалеко от вершины горы Пип Иван заметил тело человека без признаков жизни.

На следующий день, 22 мая, спасатели совместно с сотрудниками полиции транспортировали тело мужчины 1991 года рождения из труднодоступной горной местности в ближайший населенный пункт.

Погибшим оказался житель Львовской области.

"В настоящее время все обстоятельства выясняют правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая в горах на Закарпатье погиб 60-летний киевлянин, сорвавшийся со снежного карниза.