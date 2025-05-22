На Черкащині через отруєння чадним газом загинув чоловік
В четвер, 22 травня, у селищі Чорнобай Золотоніського району сталася пожежа у приватному будинку
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли із будинку непритомного господаря та передали працівникам "швидкої".
На жаль, через отруєння продуктами горіння чоловік помер у лікарні.
Нагадаємо, 21 травня на Івано-Франківщині внаслідок пожежі загинув чоловік.
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
Окупанти атакували північ Донеччини: є жертви та поранені
22 травня 2025, 16:05Мисливці ГУР показали, як "шматують" на полі бою піхоту та техніку окупантів
22 травня 2025, 16:00На Київщині 27-річний чоловік зґвалтував 6-річну доньку свого друга
22 травня 2025, 15:55Несподівана гостя: на Хмельниччині рятувальники допомогли наляканій косулі
22 травня 2025, 15:54На Кіровоградщині потонув рибалка: його намагався врятувати товариш
22 травня 2025, 15:46Розізлився через прибирання в кімнаті: на Хмельниччині вітчим жорстоко побив 12-річного пасинка
22 травня 2025, 15:34Росіяни вдарили з артилерії по Бериславу: загинули цивільні
22 травня 2025, 15:23У Києві судитимуть 23-річного дилера, який збував наркотики у коробках з-під ґаджетів
22 травня 2025, 15:10На Львівщині група чоловіків жорстоко побила ветерана війни, який служить у ТЦК
22 травня 2025, 14:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни