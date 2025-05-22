На Миколаївщині в річці Інгулець потонув чоловік
Подія сталася 21 травня в селі Гречанівка Баштанського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
В річці Інгулець потонув рибалка. Поліцейські викликали рятувальників для допомоги у вилученні тіла чоловіка з води.
Рятувальники на надувному човні дістались до вказаного місця (приблизно 6 метрів від берега) й доставили тіло загиблого до на суходіл.
Як пояснила дружина, чоловік ввечері пішов на риболовлю та не повернувся.
Обставини події з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 21 травня на Кіровоградщині потонув рибалка: його намагався врятувати товариш.
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