ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В річці Інгулець потонув рибалка. Поліцейські викликали рятувальників для допомоги у вилученні тіла чоловіка з води.

Рятувальники на надувному човні дістались до вказаного місця (приблизно 6 метрів від берега) й доставили тіло загиблого до на суходіл.

Як пояснила дружина, чоловік ввечері пішов на риболовлю та не повернувся.

Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 21 травня на Кіровоградщині потонув рибалка: його намагався врятувати товариш.