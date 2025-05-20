фото: ДСНС

Ввечері 19 травня через різке підняття рівня води чоловік опинився заблокованим разом з конем посеред річки Прут на острівці в селі Добротів Надвірнянського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Проведення рятувальних робіт ускладнювалось сильною течією.

На місці події рятувальники за допомогою 4-місного катамарана транспортували 36-річного мешканця села Чорний Потік на берег річки та передали працівникам "швидкої".

За рішенням власника тварина залишилась у безпечному місці на острові.

Нагадаємо, раніше рятувальники допомогли туристу, який під час підйому на Говерлу через несприятливі погодні умови та виснаження не зміг продовжити шлях самотужки.