На Прикарпатті врятували чоловіка, який застряг з конем посеред річки Прут
Ввечері 19 травня через різке підняття рівня води чоловік опинився заблокованим разом з конем посеред річки Прут на острівці в селі Добротів Надвірнянського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Проведення рятувальних робіт ускладнювалось сильною течією.
На місці події рятувальники за допомогою 4-місного катамарана транспортували 36-річного мешканця села Чорний Потік на берег річки та передали працівникам "швидкої".
За рішенням власника тварина залишилась у безпечному місці на острові.
Нагадаємо, раніше рятувальники допомогли туристу, який під час підйому на Говерлу через несприятливі погодні умови та виснаження не зміг продовжити шлях самотужки.
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