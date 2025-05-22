На Івано-Франківщині внаслідок пожежі загинув чоловік
Трагедія сталася 21 травня у селищі Перегінське Калуського району. Внаслідок пожежі загинув місцевий житель
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.
Відомо, що пожежа виникла в житловому будинку на території приватного господарства. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка 1957 року народження.
"Причина виникнення пожежі встановлюється", – повідомили в ДСНС України.
Нагадаємо, 20 травня у Кривому Розі сталася пожежа в інфекційній лікарні. Загинув чоловік.
На Київщині горить об'єкт критичної інфраструктури – Білоцерківська ТЕЦВсі новини »
21 травня 2025, 13:51Підпалила кіоск і втекла: в Києві жінка через п'яну сварку вбила знайому
20 травня 2025, 18:55Смертельна пожежа на Чернігівщині: через куріння загинув чоловік
19 травня 2025, 09:05
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
На Волині судитимуть ділка, який продавав пальне невідомого походження
22 травня 2025, 00:18В Україні подорожчали ягоди: які причини
21 травня 2025, 23:55Увірвались до будинку та почали бити: на Хмельниччині судили чоловіка і жінку, які катували пенсіонерку
21 травня 2025, 23:05На Волині військового обкрало подружжя аферистів прямо з СІЗО
21 травня 2025, 21:55Війна потребує рішень по суті: журналіст Бутусов мобілізувався до Нацгвардії
21 травня 2025, 21:45"Візьміть командира в полон, інших нах*й": у CNN отримали перехоплення, де російський командир наказує розстріляти українських полонених
21 травня 2025, 21:35Портнова вбила корупція в судах, яку він сам і створив
21 травня 2025, 21:15Дрони та артилерія: росіяни вдарили по житлових будинках на Дніпропетровщині - в ОВА показали наслідки
21 травня 2025, 20:55У Запорізькій області російський дрон поцілив у будинок
21 травня 2025, 20:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна