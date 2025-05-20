У Кривому Розі сталася пожежа в інфекційній лікарні: є загиблий
Пожежа виникла у вівторок, 20 травня, близько 6:40 в інфекційній лікарні Кривого Рогу, розташованій у Металургійному районі міста
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
В семиповерховій лікарні зайнялась палата на другому поверсі на площі 30 кв.м. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили загиблого чоловіка.
О 07:21 рятувальники загасили пожежу.
На місці працювали 27 рятувальників, залучались 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, 17 травня на Одещині вналсдіок пожежі загинули дві дитини: брати 6 та 7 років. Вони гралися з вогнем у господарчій споруді.
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