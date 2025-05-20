фото: ДСНС

Пожежа виникла у вівторок, 20 травня, близько 6:40 в інфекційній лікарні Кривого Рогу, розташованій у Металургійному районі міста

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

В семиповерховій лікарні зайнялась палата на другому поверсі на площі 30 кв.м. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили загиблого чоловіка.

О 07:21 рятувальники загасили пожежу.

На місці працювали 27 рятувальників, залучались 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, 17 травня на Одещині вналсдіок пожежі загинули дві дитини: брати 6 та 7 років. Вони гралися з вогнем у господарчій споруді.