Смертельна пожежа на Чернігівщині: через куріння загинув чоловік
Трагічний випадок стався 17 травня в селі Петьків Прилуцького району. Тіло загиблого місцевого жителя виявили рятувальники
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
Виявилося, що в населеному пункті загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники оперативно загасили пожежу.
"Ліквідовуючи займання, вогнеборці виявили в оселі тіло 38-річного чоловіка без ознак життя", – йдеться у повідомленні.
Ймовірною причиною пожежі стала необережність загиблого під час куріння. Наразі компетентні органи встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 17 травня в селі Нові Маяки Одеської області внаслідок пожежі загинули двоє хлопчиків — брати 6 і 7 років.
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