На Київщині горить об'єкт критичної інфраструктури – Білоцерківська ТЕЦ
У середу, 21 травня, на Білоцерківській теплоелектроцентралі спалахнула пожежа — загорілася одна з градирень
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
На місці працюють рятувальники, причини займання встановлюються.
Як відомодо, у грудні 2022 року Білоцерківська ТЕЦ була серйозно пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу.
Незважаючи на руйнування, взимку 2023–2024 років вона змогла забезпечити теплом житлові будинки, лікарні, школи та важливу інфраструктуру.
У січні 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зупинила дію ліцензій Білоцерківської теплоелектроцентралі на виробництво тепла та електрики.
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