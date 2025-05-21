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21 травня 2025, 13:51

На Київщині горить об'єкт критичної інфраструктури – Білоцерківська ТЕЦ

21 травня 2025, 13:51
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фото: з відкритих джерел
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У середу, 21 травня, на Білоцерківській теплоелектроцентралі спалахнула пожежа — загорілася одна з градирень

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

На місці працюють рятувальники, причини займання встановлюються.

Як відомодо, у грудні 2022 року Білоцерківська ТЕЦ була серйозно пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу.

Незважаючи на руйнування, взимку 2023–2024 років вона змогла забезпечити теплом житлові будинки, лікарні, школи та важливу інфраструктуру.

У січні 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зупинила дію ліцензій Білоцерківської теплоелектроцентралі на виробництво тепла та електрики.

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