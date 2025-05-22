В Ивано-Франковской области в результате пожара погиб мужчина
Трагедия произошла 21 мая в поселке Перегинское Калушского района. В результате пожара погиб местный житель
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Известно, что пожар возник в жилом доме на территории частного хозяйства. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Во время тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины 1957 года рождения.
"Причина возникновения пожара устанавливается", – сообщили в ГСЧС Украины.
Напомним, 20 мая в Кривом Роге произошел пожар в инфекционной больнице. Погиб мужчина.
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