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22 мая 2025, 00:35

В Ивано-Франковской области в результате пожара погиб мужчина

22 мая 2025, 00:35
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фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
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Трагедия произошла 21 мая в поселке Перегинское Калушского района. В результате пожара погиб местный житель

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Известно, что пожар возник в жилом доме на территории частного хозяйства. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Во время тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины 1957 года рождения.

"Причина возникновения пожара устанавливается", – сообщили в ГСЧС Украины.

Напомним, 20 мая в Кривом Роге произошел пожар в инфекционной больнице. Погиб мужчина.

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