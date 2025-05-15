Фото: прокуратура

На Прикарпатті винесли вирок наркоторговцям. Вони облаштували теплиці для масштабного вирощування канабісу

Про це повідомляє прокуратура Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На Прикарпатті засудили учасників злочинної групи, які облаштували масштабну наркоплантацію та готували для збуту канабіс на десятки мільйонів євро. Співорганізатору групи призначено покарання – 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Його спільник отримав покарання у вигляді 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зловмисники організували масштабне вирощування канабісу. Для цього вони облаштували теплицю площею 40 000 кв. м. в Косівському районі.

У вересні 2019 року правоохоронці вилучити там майже 90 тисяч рослин коноплі та майже 700 кілограмів канабісу, а також промислове обладнання. За цінами "чорного" ринку такий "товар" коштує десятки мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині затримали жінку, яка торгувала наркотиками. Її викрили, коли вона збиралась надіслати у 22 посилках 25 пакетиків із психотропами. Ховала заборонені речовини вона ховала в дитячих іграшках та одязі.