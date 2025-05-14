Фото: Нацполіція

У Києві викрили наркоторговців. Через соцмережі вони шукали клієнтів, а потім відправляли "товар" поштою

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Киянин організував "креативний" наркобізнес. До "роботи" він залучив ще чотирьох людей, серед яких — подружня пара. Разом вони мали свій "магазин" у Telegram-каналі.

Цей "магазин" був замаскований під секс-шоп. Проте насправді там продавали альфа-PVP, MDMA, амфетамін, мефедрон та канабіс.

Товар зловмисники продавали поштою, а також в Києві "з рук в руки" та "закладками". Щомісяця вони заробляли близько 2 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше Нацполіція викрила масштабний наркобізнес в Україні. Зловмисники облаштували лабораторії в різних областях країни. За місяць в середньому вони виготовляли близько 700 кілограмів заборонених речовин. Це приблизно 300 мільйонів гривень за цінами "чорного" ринку.