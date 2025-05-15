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15 мая 2025, 22:55

На Прикарпатье осудили группу наркоторговцев: каннабис выращивали "оптом"

15 мая 2025, 22:55
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Фото: прокуратура
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В Прикарпатье вынесли приговор наркоторговцам. Они обустроили теплицы для масштабного выращивания каннабиса

Об этом сообщает прокуратура Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Прикарпатье осудили участников преступной группы, которые обустроили масштабную наркоплантацию и готовили для сбыта каннабис на десятки миллионов евро. Соорганизатору группы назначено наказание – 9 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Его подельник получил наказание в виде 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Злоумышленники организовали масштабное выращивание каннабиса. Для этого они обустроили теплицу площадью 40 000 кв. м. в Косовском районе.

В сентябре 2019 года правоохранители изъяли там почти 90 тысяч растений конопли и почти 700 килограммов каннабиса, а также промышленное оборудование. По ценам "черного" рынка такой "товар" стоит десятки миллионов евро.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали женщину, которая торговала наркотиками. Ее разоблачили, когда она собиралась отправить в 22 посылки 25 пакетиков с психотропами. Хоронила запрещенные вещества она прятала в детских игрушках и одежде.

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