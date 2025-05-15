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15 травня 2025, 19:15

На Київщині затримали 18-річного наркоторговця

15 травня 2025, 19:15
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Фото: Нацполіція
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На Київщині викрили 18-річного хлопця, який продавав наркотики. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили наркоторговця в селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область). Він продавав наркотики, роблячи так звані "закладки" у різних локаціях. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Поліцейські затримали 18-річного хлопця під час патрулювання. У нього знайшли згортки з канабісом та психотропом PVP. Також він залишив у лісосмузі в межах населеного пункту ще два згортки з психотропною речовиною.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрили "сімейний наркобізнес". Учасниками виявилися батько та син віком 60 років та 21 рік, а також їхній 38-річний спільник. Вони регулярно відправляли оптові партії наркотиків своїм замовникам у різні регіони України, використовуючи поштові сервіси.

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