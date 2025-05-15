Обстріл Івано-Франківщини: пожежу ліквідовано, жертв немає
Вранці у четвер, 15 травня, в Івано-Франківській області внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об'єктів
Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Зазначається, що рятувальники оперативно прибули на місце події та локалізували займання.
На щастя, постраждалих немає.
До гасіння були залучені 25 рятувальників Головного управління ДСНС в області та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 15 травня, в Івано-Франківську та області було чути вибухи. Регіон перебував під атакою ворожих безпілотників.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі противник атакував Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
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