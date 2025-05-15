Обстріл Івано-Франківщини: пожежу ліквідовано, жертв немає

фото: ДСНС Івано-Франківщини

Вранці у четвер, 15 травня, в Івано-Франківській області внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об'єктів

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники оперативно прибули на місце події та локалізували займання.

На щастя, постраждалих немає.

До гасіння були залучені 25 рятувальників Головного управління ДСНС в області та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 15 травня, в Івано-Франківську та області було чути вибухи. Регіон перебував під атакою ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі противник атакував Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.