Обстрел Ивано-Франковской области: пожар ликвидирован, жертв нет

фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

Утром в четверг, 15 мая, в Ивано-Франковской области в результате вражеской атаки возник пожар на одном из объектов

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия и локализовали возгорание.

К счастью, пострадавших нет.

К тушению были привлечены 25 спасателей Главного управления ГСЧС в области и 5 единиц техники.

Напомним, сегодня утром, 15 мая, в Ивано-Франковске и области были слышны взрывы. Регион находился под атакой вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что этой ночью противник атаковал Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.