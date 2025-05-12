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12 травня 2025, 13:43

На Прикарпатті з початку року поліція розшукала 64 зниклих дитини

12 травня 2025, 13:43
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фото: Національна поліція
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Упродовж перших чотирьох місяців 2025 року до поліції Івано-Франківської області надійшло 54 звернення щодо зникнення 64 дітей. Серед них 18 — малолітні

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що завдяки оперативним діям ювенальної превенції та інших служб, 63 з 64 дітей вдалося розшукати протягом кількох годин після звернення.

До пошукових заходів долучалися всі необхідні підрозділи: ювенальні поліцейські, оперативники, патрульна поліція, кінологи, а в окремих випадках — навіть громадськість.

Після повернення дітей додому поліцейські обов'язково з'ясовують причини їх зникнення. Часто це втечі через непорозуміння в родині, конфлікти в школі чи інші особисті обставини.

Правоохоронці наголошують, не варто зволікати. Якщо ваша дитина зникла або не виходить на зв’язок — негайно телефонуйте на лінію 102. У таких випадках кожна хвилина може стати вирішальною.

Нагадаємо, станом на початок травня в Україні у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, перебуває понад 70 тисяч осіб. Йдеться не лише про військовослужбовців, а й про цивільних осіб.

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