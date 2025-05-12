На Прикарпатье с начала года полиция разыскала 64 пропавших ребенка

фото: Национальная полиция

За первые четыре месяца 2025 года в полицию Ивано-Франковской области поступило 54 обращения об исчезновении 64 детей. Среди них 18 – малолетние

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям ювенальной превенции и других служб 63 из 64 детей удалось разыскать в течение нескольких часов после обращения.

К поисковым мероприятиям присоединялись все необходимые подразделения: ювенальные полицейские, оперативники, патрульная полиция, кинологи, а в отдельных случаях даже общественность.

После возвращения детей домой полицейские обязательно выясняют причины их исчезновения. Часто это бегство из-за недоразумений в семье, конфликтов в школе или других личных обстоятельств.

Правоохранители отмечают, не стоит медлить. Если ваш ребенок исчез или не выходит на связь — немедленно звоните по телефону на линию 102. В таких случаях каждая минута может стать решающей.

Напомним, по состоянию на начало мая в Украине в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, находится более 70 тысяч человек. Речь идет не только о военнослужащих, но и гражданских лицах.