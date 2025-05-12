11:00  12 мая
В Хмельницком подросток вылез на вагон и получил удар током
07:56  12 мая
В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A: что известно
07:33  12 мая
Землетрясение в Румынии: жители Одесщины почувствовали толчки
UA | RU
UA | RU
12 мая 2025, 13:43

На Прикарпатье с начала года полиция разыскала 64 пропавших ребенка

12 мая 2025, 13:43
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

За первые четыре месяца 2025 года в полицию Ивано-Франковской области поступило 54 обращения об исчезновении 64 детей. Среди них 18 – малолетние

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям ювенальной превенции и других служб 63 из 64 детей удалось разыскать в течение нескольких часов после обращения.

К поисковым мероприятиям присоединялись все необходимые подразделения: ювенальные полицейские, оперативники, патрульная полиция, кинологи, а в отдельных случаях даже общественность.

После возвращения детей домой полицейские обязательно выясняют причины их исчезновения. Часто это бегство из-за недоразумений в семье, конфликтов в школе или других личных обстоятельств.

Правоохранители отмечают, не стоит медлить. Если ваш ребенок исчез или не выходит на связь — немедленно звоните по телефону на линию 102. В таких случаях каждая минута может стать решающей.

Напомним, по состоянию на начало мая в Украине в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, находится более 70 тысяч человек. Речь идет не только о военнослужащих, но и гражданских лицах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область дети розыск полиция
На Львовщине в ДТП пострадали четыре человека, среди них – дети
12 мая 2025, 10:57
На Ровенщине задержали 18-летних юношей, совершивших теракт
12 мая 2025, 10:39
В Тернопольской области несовершеннолетние повредили дорожные знаки, их задержала полиция
09 мая 2025, 17:56
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
САП и НАБУ объяснили, почему не комментируют обыски у чиновников Нацгвардии
12 мая 2025, 13:58
На Сумщине украинские дроны сожгли российские укрытия и транспорт оккупантов
12 мая 2025, 13:55
В Украине хотят значительно повысить минимальную зарплату
12 мая 2025, 13:54
В Тернопольской области водитель Audi сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия
12 мая 2025, 13:42
В Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину
12 мая 2025, 13:31
В Киеве пьяные "блоггеры" хвастались оружием в прямом эфире
12 мая 2025, 13:28
На Львовщине задержан злоумышленник, подозреваемый в распространении наркотиков
12 мая 2025, 13:21
В Тернопольской области нетрезвый водитель пытался "договориться" за 10 000 грн с полицейскими
12 мая 2025, 13:10
В Одесской области будут судить работницу правоохранительных органов, которая за 3000 долларов предлагала мужчинам беспрепятственно уехать за границу
12 мая 2025, 12:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »