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02 травня 2025, 13:58

В Україні зниклими безвісти вважаються понад 70 тисяч осіб

02 травня 2025, 13:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на початок травня в Україні у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, перебуває понад 70 тисяч осіб

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, передає RegioNews.

За його словами, йдеться не лише про військовослужбовців, а й про цивільних осіб, громадян інших держав та осіб без громадянства, які перебували на території України на законних підставах. Серед загальної кількості зниклих — 2740 дітей.

"Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, формується з тієї інформації, яка спочатку надходить до нас із поліції. Обов'язковою умовою є те, що особа має бути оголошеною в розшук – тобто, обов'язково має бути подана відповідна заява до Національної поліції", – пояснив Добросердов.

Він також зазначив, що лише два тижні тому у реєстрі було близько 63 тисяч зниклих безвісти, тож ситуація має тенденцію до зростання.

Уповноважений наголосив, що є непоодинокі випадки, коли з родинами зниклих зв'язуються шахраї і користуються тим, що родина готова на все, аби здобути хоч якусь інформацію по зниклому безвісти.

Нагадаємо, у руслі річки Прут, неподалік села Остриця Магальської територіальної громади, було знайдено тіло 13-річної мешканки села Чагор, яка зникла 11 квітня. Дитину розшукували майже три тижні.

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Україна зниклі безвісти Нацполіція реєстр Артур Добросердов військові цивільні
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