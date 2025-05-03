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03 травня 2025, 02:45

На Івано-Франківщині чоловік погрожував ТЦК з битою-"оберігом від нечистої сили": як покарав суд

03 травня 2025, 02:45
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На Прикарпатті судили чоловіка, який погрожував ТЦК. Через його дії кілька військовозобов'язаних втекли

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

На Івано-Франківщині судили чоловіка, який перешкоджав роботі ТЦК. За даними правоохоронців, чоловік на автомобілі Peugeot Expert, обігнав службовий Seat, у якому перевозили військовозобов’язаних на проходження військово-лікарської комісії.

Потім він заблокував дорогу та вийшов із битою, на якій було написано "Оберіг від нечистої сили". З цією битою він почав погрожувати працівникам ТЦК. Він вимагав відпустити військовозобов'язаних.

Чоловік також підбурив людей, які перебували поруч на похороні, заблокувати двері службового автомобіля з боку водія. Внаслідок цього четверо військовозобов’язаних зуміли втекти.

Він уклав угоду про визнання винуватості. Суд призначив покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі, проте покарання замінили на випробувальний термін тривалістю один рік і шість місяців.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловік під час перевірки документів почав погрожувати співробітникам ТЦК ножем. Тепер йому загрожує ув'язнення.

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