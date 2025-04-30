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30 квітня 2025, 23:45

На Харківщині чоловік погрожував ТЦК ножем

30 квітня 2025, 23:45
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Фото: Нацполіція
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На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, який погрожував ножем співробітникам ТЦК. Тепер йому може загрожувати позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 29 квітня у Новобаварському районі. 29-річний чоловік агресивно поводився, коли співробітники ТЦК перевіряли його документи. Згодом він дістав ніж та почав погрожувати.

Із заявою до правоохоронців звернувся співробітник ТЦК. Він розповів, що зловмисник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше в Чернігові чоловік кинув "коктейль Молотова" у будівлю ТЦК. Виявилось, що зробив він це на замовлення росіян. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

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