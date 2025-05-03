Иллюстративное фото

В Прикарпатье судили мужчину, который угрожал ТЦК. Из-за его действия несколько военнообязанных скрылись

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области судили мужчину, который препятствовал работе ТЦК. По данным правоохранителей, мужчина на автомобиле Peugeot Expert, обогнал служебный Seat, в котором перевозили военнообязанных на прохождение военно-врачебной комиссии.

Затем он заблокировал дорогу и вышел с битой, на которой был написан "Оберег от нечистой силы". С этой битой он начал угрожать работникам ТЦК. Он потребовал отпустить военнообязанных.

Мужчина также подстрекал людей, находившихся рядом на похоронах, заблокировать двери служебного автомобиля со стороны водителя. В результате четверо военнообязанных сумели скрыться.

Он заключил соглашение о признании виновности. Суд назначил наказание в пять лет лишения свободы, однако наказание заменили на испытательный срок продолжительностью один год и шесть месяцев.

Напомним, ранее в Харьковской области мужчина во время проверки документов начал угрожать сотрудникам ТЦК ножом. Теперь ему грозит заключение.