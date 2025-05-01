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Жительница Ивано-Франковской области стала жертвой афериста. Перед этим мужчина очень долго с ней общался и говорил, что он сражается в Сирии.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

42-летняя жительница города Коломыи стала жертвой афериста. Она переписывалась с мужчиной с прошлого года. По ее словам, это был иностранец из Англии. Мужчина произвел на нее хорошее впечатление. Он рассказал ей, что он военный Джонсон, который воюет в Сирии, а вскоре должен приехать в Украину. Перед этим он послал ей якобы посылку с драгоценностями.

Затем женщине позвонил "курьер" и сказал, что посылка находится на таможне, а для ее получения нужно заплатить штраф. Она перечислила на указанные курьером счета около 360 тысяч гривен. Однако оказалось, что посылки не существует, а "англичанин" перестал выходить на связь.

"Чтобы не стать следующей жертвой онлайн мошенников, полицейские Прикарпатья предостерегают граждан не перечислять деньги неизвестным. Немалая предоплата, которую требуют проходимцы за посылки, оформление документов на выезд за границу и т.д., уже является тревожным сигналом, который вас пытаются обмануть. Ни в коем случае не присылайте средства на неизвестные счета", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Сумской области женщина стала жертвой аферистов. Ей позвонили мошенники и представились сотрудниками банка. Женщина доверилась им и назвала код из смс, а в результате они украли деньги с ее карты.