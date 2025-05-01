13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
18:37  01 мая
Нападение на Стерненко: появилось видео с камер наблюдения и детали
19:10  01 мая
Мужчину, который хотел похитить 6-летнего ребенка в Киевской области, взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
01 мая 2025, 23:40

Ждала подарка от поклонника из Англии: в Ивано-Франковской области аферист обманул женщину более чем на 300 тысяч

01 мая 2025, 23:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Жительница Ивано-Франковской области стала жертвой афериста. Перед этим мужчина очень долго с ней общался и говорил, что он сражается в Сирии.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

42-летняя жительница города Коломыи стала жертвой афериста. Она переписывалась с мужчиной с прошлого года. По ее словам, это был иностранец из Англии. Мужчина произвел на нее хорошее впечатление. Он рассказал ей, что он военный Джонсон, который воюет в Сирии, а вскоре должен приехать в Украину. Перед этим он послал ей якобы посылку с драгоценностями.

Затем женщине позвонил "курьер" и сказал, что посылка находится на таможне, а для ее получения нужно заплатить штраф. Она перечислила на указанные курьером счета около 360 тысяч гривен. Однако оказалось, что посылки не существует, а "англичанин" перестал выходить на связь.

"Чтобы не стать следующей жертвой онлайн мошенников, полицейские Прикарпатья предостерегают граждан не перечислять деньги неизвестным. Немалая предоплата, которую требуют проходимцы за посылки, оформление документов на выезд за границу и т.д., уже является тревожным сигналом, который вас пытаются обмануть. Ни в коем случае не присылайте средства на неизвестные счета", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Сумской области женщина стала жертвой аферистов. Ей позвонили мошенники и представились сотрудниками банка. Женщина доверилась им и назвала код из смс, а в результате они украли деньги с ее карты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист
"Ваш родственник попал в ДТП": на Волыни задержали афериста, выманивавшего десятки тысяч у пенсионеров
01 мая 2025, 21:20
В Черкасской области аферист украл у вдовы военного деньги, которые она получила после гибели мужа
30 апреля 2025, 15:25
Предложили работу и украли деньги: на Днепропетровщине женщина стала жертвой аферистов
28 апреля 2025, 23:22
Все новости »
01 мая 2025
Долгожданное соглашение о ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
Удар по Запорожью: количество пострадавших выросло, есть человек под завалами
01 мая 2025, 23:55
Россияне атаковали Запорожье: нанесли более 10 ударов, есть погибший, люди под завалами
01 мая 2025, 23:15
В Ровенской области мужчина заработал почти полмиллиона на уклонистах
01 мая 2025, 22:55
Во Львовской области столкнулись Mazda и Mitsubishi: есть пострадавший
01 мая 2025, 22:40
Активист Сергей Стерненко показал первые фото после операции
01 мая 2025, 22:20
Житель Киева до смерти избил свою сожительницу
01 мая 2025, 22:05
В Харьковской области идентифицировали оккупанта, который угрожая оружием ограбил местного
01 мая 2025, 21:35
"Ваш родственник попал в ДТП": на Волыни задержали афериста, выманивавшего десятки тысяч у пенсионеров
01 мая 2025, 21:20
Россияне уничтожили гражданский автомобиль на Запорожье
01 мая 2025, 21:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение о ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »