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30 квітня 2025, 16:48

Подзвонили з "банку": на Сумщині жінка стала жертвою аферистів

30 квітня 2025, 16:48
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Жителька Сумщини довірилась аферистам, які представились співробітниками банку. В результаті вони вкрали гроші з її картки

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

Жителька Охтирського району стала жертвою аферистів. До неї зателефонувала людина, яка представилась співробітником банку. Аферист повідомив їй про нібито спробу неправомірного зняття грошей з банківської картки. Жінка довірилась зловмисникам і назвала їм код зі смс-повідомлення, а вони вкрали з її картки близько 15 тисяч гривень.

"Поліція Сумщини радить: перш ніж виконати умови незнайомої особи телефоном, переконайтеся, що це дійсно працівник банку. Для цього зателефонуйте на офіційний номер фінансової установи та перевірте дійсність проведеної операції. До того ж справжні представники банків ніколи не питають у клієнтів конфіденційну інформацію щодо їх рахунків", - нагадують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині жінка стала жертвою аферистів. Вона погодилась на роботу, де їй потрібно було викуповувати товари з сайту для отримання винагороди. Проте коли вона вклала в це 100 тисяч гривень — аферисти заблокували її.

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