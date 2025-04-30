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30 квітня 2025, 15:25

На Черкащині аферист вкрав у вдови військового гроші, які вона отримала після загибелі чоловіка

30 квітня 2025, 15:25
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На Черкащині ув'язнення загрожує аферисту. Він вкрав у вдови військового 40 тисяч євро

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який викрав 40 тисяч євро в жінки. Ці гроші вона отримала після загибелі її колишнього чоловіка, який був військовим ЗСУ.

За даними правоохоронців, це сталось, коли зловмисник був у гостях в 45-річної жінки. Гроші він викрав з її сейфу. Слідчим суддею до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині викрили адвоката, депутатку та їхнього спільника. Вони вимагали хабар від вдови військового. За 4 тисячі доларів вони обіцяли зробити так, щоб її сина, який служить у ЗСУ, повернули додому.

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