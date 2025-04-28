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На Дніпропетровщині жінка звернулась до правоохоронців. Виявилось, що в інтернеті вона стала жертвою зловмисників: шахраї вкрали в неї понад 100 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

32-річна жителька міста Самар стала жертвою аферистів. В одному з месенджерів їй запропонували роботу у відомого магазину: потрібно було викуповувати товари з сайту для отримання винагороди. Спочатку жінка дійсно отримувала невелику виплату.

Проте згодом вона перерахувала зловмисникам 100 тисяч гривень для нібито "збільшення доходу". Після цього доступ до "зароблених" коштів їй заблокували. Жінка звернулась до правоохоронців.

У поліції закликають громадян бути обережними. Правоохоронці радять не довіряти обіцянкам легкого заробітку, а також в жодному разі не надсилати кошти, і не розкривати особисті дані невідомим особам.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині 67-річну жінку обманули шахраї. Жінка перейшла на сторонній інтернет-ресурс за надісланим посиланням та ввела там дані своєї банківської картки. Вона сподівалась отримати матеріалу допомогу від ООН, але в результаті аферисти вкрали з її картки майже 35 тисяч гривень.