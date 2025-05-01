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01 травня 2025, 21:20

"Ваш родич потрапив у ДТП": на Волині затримали афериста, який виманював десятки тисяч у пенсіонерів

01 травня 2025, 21:20
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На Волині будуть судити афериста, який виманював гроші в пенсіонерів. Він брехав їм про нібито операції їхніх родичів

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Чоловік зі спільником, якого ще не знайшли, реалізували схему шахрайства. Вони дзвонили людям (переважно похилого віку) та казали, що хтось з їхніх родичів потрапив у ДТП й потребує термінової дорогої операції. Потерпілих вмовляють передати гроші через "посередника".

18 березня аферист обманув у Луцьку двох людей. Серед них - 93-річний житель Луцька, який віддав аферисту 2 100 гривень та 400 доларів для нібито лікування онуки. Іншій 85-річний жінці сказали, що лікування потрібно для її доньки: вона віддала аферистам 55 тисяч гривень.

Також аферист ще й грабував потерпілих. Він викрав дві золотих каблучки та сережки вартістю майже 10 тисяч гривень. Правоохоронці затримали його, зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, подібна ситуація сталась у Рівному. 76-річній жінці повідомили про те, що її син нібито потрапив у ДТП і потребує дорогого лікування. Потім вона передала незнайомій жінці понад 120 тисяч доларів.

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